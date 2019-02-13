«دبي العطاء» تحتفل بعد غد بالذكرى 10 للمسيرة من أجل التعليم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن خطتها للاحتفال بالذكرى العاشرة للمسيرة من أجل التعليم السنوية، وستقام هذه الفعالية السنوية التي تأتي دعماً لعام التسامح، بعد غد، في حديقة خور دبي، حيث ستشمل نشاطات وعروضاً جديدة ورائعة بهدف زيادة الوعي حول أهمية التعليم.

وستقود معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم 2019 إلى جانب الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، طارق القرق، وذلك للانضمام إلى أفراد المجتمع الإماراتي للاحتفال بـ«عام التسامح» وتسليط الضوء على جهود الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التعايش والسلام التي وضعت الدولة عاصمةً عالميةً للتسامح.