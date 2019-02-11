تخفيض 15 % من الرسوم الدراسية لطلبة الماجستير في كلية أبوظبي للإدارة

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

قال الدكتور عبدالله الكوافي أبونعمة رئيس كلية أبوظبي للإدارة إن برامج الماجستير، التي تطرحها الكلية تحظى باعتماد عالمي، وتهدف إلى تطوير المهنيين المتميزين إلى قادة ناجحين قادرين على المبادرة والإنجاز والإبداع في ميادين أعمالهم.

وأوضح أنه تم تقديم دعم مالي بلغ 15% في الرسوم الدراسية للطلبة المؤهلين، بمناسبة الاحتفال بتخريج دفعة «عام زايد»، التي ضمت 150 طالباً وطالبة من الدفعة الثانية لماجستير إدارة الأعمال وطلاب الدفعة الأولى لماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال وماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي.

وأشار أبونعمة إلى إطلاق الكلية أواخر العام الماضي برنامج ماجستير العلوم في تحليل الأعمال، الذي صممته الكلية وتم اعتماده من وزارة التربية والتعليم، شؤون التعليم العالي، لقادة الأعمال والمديرين لمساعدتهم في تطوير واستيعاب قدر أكبر من القدرة التنافسية في المجال المتزايد الأهمية للأعمال التجارية المعتمدة على البيانات.

وأكد حرص الكلية على توفير برامج تتيح للدارسين رفع مستوى تطلعاتهم في مجالات البحث العلمي وتعزز مواقعهم في سوق العمل وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم المعرفية، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، وبما يساعدهم على الانطلاق في مسارات التفوق والتميز، ويؤهلهم للمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.

وأشار إلى تنظيم الكلية دورة صيفية في العاصمة البريطانية لندن لـ 23 طالباً وطالبة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال وماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي في كلية لندن للاقتصاد، في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات العلمية البريطانية، بهدف تنمية مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم وإكسابهم المزيد من المعارف والخبرات.