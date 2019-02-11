مليون زائر لمهرجان أبوظبي للعلوم منذ انطلاقته في 2011

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اختتمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مهرجان أبوظبي للعلوم 2019.

وشهد حفل الختام تكريم الابتكارات الفائزة في فعالية مبتكر 2019، والإعلان عن تخطي عدد زوار مهرجان أبوظبي للعلوم منذ انطلاقته في عام 2011 حتى نهاية دورته الـ 9 في عام 2019، المليون زائر.

وعكس مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته الـ 9 مدى النجاح الذي تدعمه حكومتنا الرشيدة في مجالات الإبداع والابتكار وتحفيز شغف الطلبة بالعلوم، حيث شهدت الفعاليات حضوراً كبيراً تخطى 150 ألف زائر، وتواجد 27300 طالب وطالبة.

وقال سالم الشامسي، رئيس مشروع مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 ومدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة: «إن الدائرة تقدم مبادرات استراتيجية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار وتشجع الطلبة الموهوبين على المشاركة في مشاريع وأفكار مبتكرة»، مشيراً إلى ما حققه مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 من حضور وتفاعل من مختلف أفراد المجتمع وبما قدمه الشباب الإماراتي من ابتكارات واختراعات تؤكد مضيهم قدماً نحو مستقبل زاهر عبر إقبالهم على دراسة تخصصات علمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

وأضاف سالم الشامسي: «أن الدائرة تدعم الجهود الوطنية في الانتقال إلى مجتمع المعرفة عبر تطوير القدرات الإبداعية والابتكارية للطلبة وترسيخ ثقافة البحث العلمي في عقولهم، وتحفيزهم على الابتكار ونشره بين مختلف أفراد المجتمع».

دعم

ومن جانبه ثمن المهندس سند حميد أحمد، المتحدث الرسمي لمهرجان أبوظبي للعلوم 2019 في دائرة التعليم والمعرفة، اهتمام القيادة الرشيدة بالإبداع والابتكار وتوفير كافة أنواع الدعم للجيل الناشئ ولأفراد المجتمع والمؤسسات للمساهمة في خلق بيئة محفزة على العمل والابتكار والتميز في شتى المجالات، معرباً عن حرص دائرة التعليم والمعرفة على تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية كمهرجان أبوظبي للعلوم، وتُوفير تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل واعد من المواهب المتميزة في مجالات العلوم لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.

وتوجه المهندس سند، بالشكر والتقدير إلى الجهات والهيئات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والمبتكرين، والشركاء على تعاونهم ودعمهم في إنجاح مهرجان أبوظبي للعلوم 2019.

وشهد حفل الختام الإعلان عن 6 فائزين بجوائز المشاريع المتميّزة في مبتكر 2019، كما تم تكريم جميع الجهات الحكومية والمبتكرين المشاركين الذين تنافسوا على إبراز مواهبهم وعرض مشاريعهم التي تم تقييمها حسب معايير تشمل الجودة والأصالة والإبداع، ومدى التفاعل مع الفكرة المبتكرة وأثرها على المجتمع، وعرض المتسابقون المشاركون ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم التي اختارت بدورها أفضل 5 مشاريع ضمن فئات المسابقة الـ 5، بالإضافة إلى المشروع الفائز بفئة اختيار الجمهور.

مشاركة

شارك خلال فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته الـ 9 أكثر من 200 فريق من المبتكرين، قدموا نحو 100 ابتكار متنوع، بالإضافة إلى مشاركة عدة جهات حكومية وخاصة بمبادرات استراتيجية مبتكرة، وشهدت الفعاليات تنظيم 95 ورشة عمل، كما تم تنظيم رحلات مدرسية لاطلاع الطلبة على الابتكارات والمشاركة والاستفادة من ورش وفعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم.