250 مشاركاً في «خارج الصندوق»

المصدر: العين ـــ جميلة إسماعيل

انطلق الموسم الثاني من مسابقة «خارج الصندوق»، وذلك بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وبرعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حيث أطلق مركز العين لرعاية الموهبة والتميز، بالتعاون مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل المسابقة، بمشاركة 250 شخصاً. وتقوم فكرة المسابقة على إطلاق الأفكار الإبداعية، والتي تحولت إلى واقع ملموس، من خلال تقديم مقطع مصور عن الابتكار المقدم وطريقة تنفيذه وفوائده العملية. وتتيح المسابقة الفرصة أمام المبتكرين لنشر أفكارهم الابتكارية، من خلال صفحة جمعية أجيال المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والتصويت عليها من جمهور المتابعين.

فكرة

وتستهدف المسابقة فئتين، الفئة الأولى طلاب المدارس والجامعات، أما الفئة الثانية فتتمثل في أصحاب الأعمال من أفراد المجتمع الذين يمتلكون روح الابتكار.

وقال أيمن النقيب مبتكر فكرة المسابقة ومنسق مركز العين لرعاية الموهبة والتميز: «تنبع فكرة المسابقة من رؤية القيادة الرشيدة لبناء أسس الابتكار في المجتمع واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ولغة العصر في تفعيل الابتكار، فالهدف من تصويت الجمهور الاطلاع على الابتكارات المتنوعة وجعل المبتكرين نجوماً».

وأضاف النقيب: «لقد كانت نتائج الموسم الأول حافزاً لاستمرار المسابقة، فمن المبتكرات التي تميزت في الموسم الأول ابتكار الشرفة الآمنة، الذي فازت مبتكرته الطالبة رفيدة محمد بجائزة القائد المؤسس الطالب المبتكر، وكذلك مشروع كرنفال القراءة الفائز بجائزة القائد المؤسس فئة المشروع الابتكاري».