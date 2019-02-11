شرطة عجمان تعرض أبرز الابتكارات

المصدر: عجمان - البيان

اطلع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، على أحدث الابتكارات الشرطية المتميزة المعروضة في جناح الشرطة وأبرز الخدمات الذكية التي أطلقتها شرطة عجمان على تطبيقها الذكي، والتي تخدم المجال الأمني والمروري والجنائي، كما قام بجولة على أجنحة الدوائر الحكومية الأخرى، واطلع على ابتكاراتهم مشيداً بجهودهم في دعم وتشجيع الابتكار والمبتكرين.

ومن جانبه قال العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام ورئيس فريق الابتكار بشرطة عجمان: «إن فريق الابتكار بشرطة عجمان يبذل كل الجهود لدعم الابتكار وتوظيفه بما يعزز جودة العمل الشرطي».