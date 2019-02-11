بلدية الشارقة تعرض محطة ضخ مبتكرة

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت بلدية مدينة الشارقة، خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار العديد من المشاريع المتميزة والمبتكرة، حيث عرضت البلدية من خلال منصتها نموذجاً مبتكراً لمحطة ضخ متنقلة، وهي مضخة السد المضخة المبتكرة المتنقلة ذات الدفع الرباعي والمحمولة على شاحنة تم تخصيصها لجميع العمليات المصاحبة للصرف الصحي والتحكم في السيول.

وأكد ثابت سالم الطريفي المدير العام لبلدية مدينة الشارقة أن المحطة ذات مميزات عديدة، من حيث احتوائها على محرك قوي جداً ذاتي التحكم يعمل بمحرك ديزل ضخم، كما يمكنها ضخ 2250 متراً مكعباً من المياه في الساعة وبقوة ضخ قصوى 105 أمتار.

تصميم

وأشار الطريفي إلى أن المحطة صممت بشكل أساسي للتحكم في الفيضانات المصاحبة لكسر خطوط المياه وخصوصاً مياه الصرف الصحي، كما تم تصميمها لتناسب التشغيل الجاف والأعطال المصاحبة لرفع درجات الحرارة، كما تحتوي على وحدة التحكم في المحرك لبدء التشغيل التلقائي وإيقافه باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو عن طريق مستشعرات التحكم والكشف التلقائي للحرارة ومستوى الضغط، وتمت حماية وحدة المضخة الكاملة بمظلة واقية من الحرائق قوية التحمل لجميع الظروف.