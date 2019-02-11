23 جامعة تشارك بمؤتمر طلبة طب الأسنان بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت جامعة الشارقة «المؤتمر الدولي السابع لطلبة طب الأسنان» تحت شعار «نتحد يداً بيد لإلهام أطباء الغد»، الذي تنظمه «رابطة طلبة طب الأسنان في جامعة الشارقة، بمقر الكليات الطبية في الجامعة وبمشاركة طلبة من 23 جامعة يمثلون 21 دولة مختلفة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

وقال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة: «يشكل الامتداد السنوي العالمي السابع لهذا المؤتمر خير دليل على تعزز تقدم جامعة الشارقة في الآفاق العالمية، الأمر الذي يلبي متطلباتها في هذا التقدم، لذي حققت فيه مؤخراً العديد من المنجزات، كان من بينها أنها احتلت المركز (398) على مستوى أفضل جامعات العالم ضمن التصنيف العالمي لمنظمة (جرين ما تريك)، وكان من بينها أيضاً حصول مستشفى الأسنان الجامعي على الاعتماد الدولي بالمستوى (الماسي) من مؤسسة (كوينتم) الدولية بكندا».

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال طب الأسنان.