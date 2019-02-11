انطلاق المرحلة الثانية من هاكاثون الإمارات 2019

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت المرحلة الثانية من تحدي هاكاثون الإمارات 2019 «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون الوثيق مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

ويأتي هاكاثون الشارقة في أعقاب النجاح الذي حققه هاكاثون أبوظبي من خلال استقباله لعشرات الفرق المتنافسة، والتي عملت على مدار 3 أيام على دراسة وتحليل البيانات التي وفرتها لهم الجهات المعنية، بهدف تقديم حلول ذكية ومبتكرة لتحديات الهاكاثون في عدة مجالات.

وفي هذا السياق، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن جميع الحلول والأفكار التي ستنتج عن هاكاثون الإمارات ستكون موضع اهتمام ودراسة من قبل الجهات المعنية، وذلك بهدف تطويرها وتحسينها والاستفادة منها».

فعالية

بدوره، أكد أحمد عبيد القصير رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة على أهمية هذه الفعالية في رسم الخطط التنموية والاقتصادية المستقبلية، وقال: «ندرك اليوم أهمية الاعتماد على نتائج تحليل البيانات في وضع خططنا التنموية المستقبلية، حيث يمكننا من خلالها دراسة حالة السوق واحتياجاته، ومعرفة توجهاته، وعليه يمكننا اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات المناسبة، والتي تساهم في تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة، وبالتالي إسعاد شعبنا».

ويمكن للراغبين في المشاركة في الهاكاثونات المتبقية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهاكاثون hackathon.ae، حيث سيحصل جميع المشاركين في الهاكاثون على تدريب متخصص في مجال تحليل البيانات، بالإضافة إلى شهادة مشاركة مقدمة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. في حين سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل يقام لهذا الغرض بتاريخ 3 مارس في دبي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة، حيث يتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل إمارة. بالإضافة إلى الإعلان عن اسم الفائزين بأفضل تغطية إعلامية للهاكاثون.