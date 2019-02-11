روبوت يرد على استفسارات المتعاملين بـ 16 لغة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تشارك غرفة عجمان بعدد من التطبيقات والأدوات المبتكرة التي تخدم بيئة العمل وتصب في جودة الخدمات بما يلبي تطلعات المتعاملين والمنتسبين للغرفة. ومن أبرز الخدمات الجديدة التي تطلقها الغرفة خلال العام الجاري روبوت خدمة العملاء، الذي يرد على استفسارات المتعاملين في جميع أنواع الخدمات التي تقدمها الغرفة، التي يطلبها المتعامل من خلال طرح السؤال يتم توجيهه إلى الجهة المعنية والأوراق المطلوبة ويجيد الروبوت 16 لغة، ويقوم محل موظفي الاستقبال.

وقال ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء رئيس فريق الابتكار في غرفة عجمان: «إن مشاركة الغرفة باستعراض أحدث خدماتها المبتكرة تعكس مدى الحرص على مواكبة التوجهات الحكومية والمشاركة في المناسبات والأحداث الوطنية التي تعزز ريادة الإمارات على المستويات كافة»، مؤكداً أهمية شهر الإمارات للابتكار في الدفع بالمبتكرين والاحتفاء بهم وكذلك تبادل الرؤى والأفكار الملهمة بين كل الجهات الحكومية والخاصة من خلال استعراض أحدث ما وصلت إليه من خدمات وأدوات مبتكرة.

تطبيقات

وكشف أن غرفة عجمان تقدم خلال مشاركتها بالمعرض عدداً من البرامج والتطبيقات، منها «أدوات زايد لقادة المستقبل»، وهو عبارة عن برنامج يعتمد على الشخصية ويركز على تطوير القادة الشباب من خلال اكتساب قيم الشيخ زايد، كما تستعرض الغرفة «الروبوت الترحيبي» الذي يقدم شرحاً للزوار حول الفعاليات.

كما تقدم غرفة عجمان لزوار منصتها في مارينا عجمان اختبار الخارطة الابتكارية، وهو تقييم يستخدم مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم القدرات الابتكارية للموظف والقدرات التي تؤثر بعملية الابتكار المؤسسي لبناء خارطة ابتكارية مؤسسية، إلى جانب التعرف إلى خدمات غرفة عجمان بتقنية الواقع الافتراضي.