طلبة معهد دبي القضائي يطلعون على مهام «الأدلة الجنائية»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من طلبة معهد دبي القضائي الذين حضروا للاطلاع على مهام الإدارة والتخصصات العلمية المختلفة التي تضمها وتساهم في دعم العمل الشرطي.

وقدم الدكتور فؤاد علي تربح خبير أول السموم الجنائية، مدير إدارة التدريب والتطوير، شرحاً مفصلاً إلى الوفد الطلابي حول عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ودورها المهم ضمن قطاع البحث الجنائي في شرطة دبي، والمكونة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بما فيها من تخصصات علمية متنوعة تساهم في تقديم الأدلة المتعلقة بالقضايا إلى رجال البحث الجنائي لتحقيق العدالة.