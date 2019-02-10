«أمريكية رأس الخيمة» تتعاون مع «سونغ كيون كوان» الكورية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

التقى البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مع ممثلين عن جامعة سونغ كيون كوان في سيول كوريا الجنوبية من أجل مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية شراكة دولية.

وقال العلكيم يعتبر الانفتاح على مجموعة واسعة من الثقافات المختلفة ضروريا من أجل ارساء القيم الإنسانية في العالم وتشكل الشراكات الدولية مع المؤسسات التعليمية المرموقة مثل جامعة سونغ كيون كوان طريقة فعالة لدعم هذا التوجه حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة شديدة الحرص على فتح أبوابها أمام كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة وقد حان الوقت لتفتج الجامعة أبوابها أيضا.

وتتعاون الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حاليا مع مجموعة من الشركاء الدوليين في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مما يساهم في توفير طيف واسع من الإمكانات للطلاب بما في ذلك برامج التبادل والدراسة في الخارج لمدة تصل الى عام .