لقاء تعريفي بجامعة الشارقة للماجستير والدكتوراه

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة لقاءً تعريفياً للطلبة والباحثين الجدد والملتحقين بدرجتي الماجستير والدكتوراه بالجامعة لفصل الربيع، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة. ورحب مدير الجامعة في كلمته الافتتاحية بأبنائه من الباحثين والطلبة الجدد، مؤكداً أهمية البحث العلمي الذي قال إنه يُعد من الأولويات بالنسبة إلى الجامعة، كما يؤكد على ذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.

مشيراً إلى أن سموه يحرص دائماً على دعم طلبة الدراسات العليا، ولاسيما في ميادين البحث العلمي، وأن الجامعة تسعى دائماً إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين، وأضاف بأن الجامعة تتوقع منهم الكثير في هذا المجال.