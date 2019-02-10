جامعة أبوظبي و«سيمنز» تتعاونان لتشجيع الابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز بهدف التأسيس لعلاقات تعاون ستجمع الطرفين خلال المرحلة المقبلة لتحقيق جملة من الأهداف والتطلعات التي تعود بالنفع على الطرفين، ومنها تشجيع الابتكار والبحوث التطبيقية لطلبة الجامعة. وتتضمن مذكرة التفاهم برامج تدريبية للطلبة وفرص توظيف للخريجين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعة للاستفادة من الزيارات الميدانية المنسقة بين الطرفين.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي وديتمار سيرسدورفر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الشرق الأوسط.

وقال الدكتور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي «يأتي توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع سيمنز ضمن استراتيجيتنا في بناء وتعزيز علاقات التعاون المثمر بين جامعة أبوظبي ومختلف المؤسسات الأكاديمية.