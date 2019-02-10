جامعة عجمان تحصل على اعتماد دولي في «بكالوريوس المحاسبة»

المصدر: عجمان - وام

حصل برنامج البكالوريوس في المحاسبة الذي تطرحه كلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان على اعتماد أكاديمي دولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) وهي هيئة مهنية عالمية تمنح مؤهلات دولية معترفاً بها في دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وعن هذا الإنجاز قال الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة إن حصول برنامج البكالوريوس في المحاسبة على الاعتماد الدولي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين يعد اعترافاً بتحقيق البرنامج للمعايير العالمية، وبذلك تكون جامعة عجمان ثالث جامعة في الدولة تحصل على هذا الاعتماد المرموق.