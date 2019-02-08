17 جهة حكومية في عجمان تنهي استعداداتها لشهر الابتكار

المصدر: عجمان - وام

أنهت إمارة عجمان كافة استعداداتها للمشاركة في شهر الإمارات للابتكار من خلال مشاركة 17 جهة حكومية محلية وتنفيذ أكثر من 30 ورشة ومحاضرة تمتد من 8 حتى 14 فبراير الحالي.

وقال إسماعيل النقي، منسق عام برنامج عجمان للتميز: «إن الهدف من المشاركة في شهر الابتكار هو العمل على توفير بيئة متكاملة ومحفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً، تجسيداً لرؤى قيادتنا الوطنية»، مضيفاً أن شهر الابتكار على أرض الدولة ولمدة أسبوع في عجمان، يأتي دعماً لجهود القيادة الرشيدة الرامية إلى جمع الطاقات الوطنية المخلصة، وتعزيزاً للجهود البحثية المتميزة، وكذلك دعماً لبرامج العمل المبذولة لصناعة كوادر وطنية تقود مستقبلنا في هذا القطاع نحو مزيد من التقدم والازدهار والابتكار.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية المحلية على مستوى عجمان تعمل بكل طاقاتها لتعزيز ثقافة التفوق والإبداع والابتكار، وترسيخاً في المنظومة التعليمية لإعداد بناة المستقبل باعتبار الكادر البشري المتفوق قاطرة الإبداع والابتكار والطموح والتطور الحضاري والإنساني.

ومن جانبها أكدت حنان راشد البريكي، مديرة إدارة التميز الحكومي في برنامج عجمان للتميز، مكانة الابتكار على أرض دولة الإمارات، موضحة أنه أصبح اليوم ضرورة تلبي متطلبات الحاضر وترسم مستقبل الأجيال المشرق، بما يحمله من أفكار وبرامج ورؤى تواكب التطور المستمر للعالم المحيط بنا.