25 ورشة عمل ضمن فعاليات العين والظفرة في «أبوظبي للعلوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

يختتم اليوم مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 نشاطه في حديقة الجاهلي بمدينة العين، وفي سيتي مول بمنطقة الظفرة.

وشهدت فعاليات مدينة العين 25 ورشة عمل وعروضا حية، ومشاركة 6500 طالب وطالبة، وفي الظفرة 1600 طالب وطالبة.

وتسعى دائرة التعليم والمعرفة إلى خلق بيئة مناسبة ومشجعة على العمل والإبداع والتميّز، وترسيخ ثقافة الابتكارات بين كافة أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة لأبناء مدينة العين ومنطقة الظفرة للمشاركة في فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم 2019.

ويوفر مهرجان أبوظبي للعلوم تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد يتميّز بمواهب في مجالات العلوم لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.

وتحتضن مدينة العين مجموعة مميزة من ورش العمل المخصصة للمشاركين بكافة فئاتهم العمرية كورشة «الحبر الكهربائي»، والتي تم تصميمها ليتعلم المشاركون ما هي الكهرباء من خلال رسم الدوائر الكهربائية بالحبر الناقل للتيار، واستخلاص مفاهيمها بطريقة بسيطة وممتعة، ويحصل المشاركون على نماذج الرسومات كهدية تذكارية تحثهم على مواصلة الاستكشاف.

وبالإضافة إلى ورشة «سيارات الطاقة الشمسية»، والتي تعلم المشاركين خصوصيات الطاقة الشمسية وتوليد ما يكفي من الطاقة لتشغيل السيارة الخاصة بهم، من خلال العمل كفريق واحد، وعمل مجموعة من اختبارات الأداء، واستخلاص النتائج قبل المشاركة في التحدي، وورشة «خربش إبداعاتك واجعلها ملموسة»، والتي تعلم على استخدام كافة تقنيات قلم D3 لإبداع نماذج حقيقية، من خلال إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد يمكن لمسه أو الشعور به أو مشاهدته بصورة أفضل.

وتحتضن منطقة الظفرة في سيتي مول مجموعة مميزة من ورش العمل المخصصة للمشاركين بكافة فئاتهم العمرية كورشة «الأشرعة السريعة»، والتي تمكّن المشاركين من استخدام مجموعة متنوعة من المواد لبناء يخت شراعي أرضي، وفي متجر الألعاب الصغير، سيقوم المشاركون بتصميم لعبة خاصة، واختبارها والتسابق ضد التصاميم الأخرى لمعرفة التصميم الأكثر فاعلية ولماذا.

وتُشكل ورشة «تحدي الصناعة بالهيدروجين» تحدياً للمشاركين لإنشاء وتصميم مركباتهم الخاصة، من خلال تشجيعهم على اكتشاف طرق لتحسين مركباتهم في كل مرة يقومون باختبارها، وذلك من خلال التنافس مع بعضهم البعض لكي يشاهدوا من هو صاحب أفضل تصميم.