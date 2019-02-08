«خارطة الشارقة التفاعلية» تطبق الذكاء الاصطناعي

المصدر: الشارقة - البيان

يشارك مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، في أسبوع الابتكار بالشارقة، حيث سيعرض المجلس «خارطة الشارقة التفاعلية» البرنامج الرقمي الذي يقدم خارطة الإمارة، ويسمح بالتفاعل مع أبرز معالمها السياحية والثقافية والتجارية، وذلك من خلال تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتندرج مشاركة المجلس هذا العام تحت قطاع التكنولوجيا الممكّنة، من ضمن 5 محاور تعتبر المحرك الرئيس الذي يقود عمليات الابتكار، وتشمل كلاً من: الطاقة المتجددة والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والنقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار عبر مختلف المشاريع والنماذج التي يوفرها، بالإضافة إلى المشاريع التي يعمل على تطويرها حالياً، بهدف تحسين جودة الحياة، بين سكان إمارة الشارقة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة هذا التوجه.

وتعتمد خارطة الشارقة التفاعلية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف إلى الرموز والأشكال، بالإضافة إلى قدرتها على محاكاة الرموز المستحدثة، كما تمتاز الخارطة بسهولة استخدامها، إذ لا تتطلب إجراء عملية بحث، كتلك التي تعتمد عليها الخرائط الإلكترونية الأخرى، إنما يكفي تفعيل كاميرا الهاتف باستخدام التطبيق، وتصويبها على الرموز الموضحة على الخريطة، ليبدأ التطبيق بتقديم معلومات شاملة وتفصيلية على الشاشة، عن المواقع المتميزة واتجاهاتها، الأمر الذي يتيح للسكان، والزوار، والسياح، فرصة ترتيب المناطق والمعالم التي يرغبون بزيارتها، بطريقة تفاعلية.

وقال المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني: «تستند مشاركة المجلس في فعاليات شهر الإمارات للابتكار إلى استراتيجية راسخة تعتمد إبراز مكانة التخطيط، والابتكار، والاستشراف، والتمكين، والإنتاجية، كأدوات ووسائل رئيسة في دعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة، وتوجيه وتنظيم أعمال التطوير العمراني، والارتقاء بالعمل لمواصلة تقديم مستويات لائقة ومتطوّرة من الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة الظروف المعيشيّة الكريمة لجميع سكان الإمارة».