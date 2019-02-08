«الشارقة للإعلام» تنظم 3 أنشطة تفاعلية

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، حيث تنظم ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية بمشاركة 3 خبراء في هذا المجال، ومسابقتين، الأولى لطلبة المدارس، والثانية لطلبة الجامعات، سيحصل من خلالها الفائزون على جوائز مالية قيمة، تقديراً لتقديمهم أفكاراً مبتكرة في مجالات الأعمال باللغة العربية أو بالإنجليزية.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «يعكس شهر الإمارات للابتكار توجهات ونهج الدولة في تعزيز ثقافة الابتكار، والعمل المستمر من أجل تشجيع مختلف فئات المجتمع على تقديم الأفكار المبدعة، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغييرات إيجابية في حياة الإنسان، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة المتغيّرات ومجابهة التحديات، وتحقيق مستقبل أفضل، والتأكيد على مكانة الدولة عالمياً».

وتابع: «نحرص في «شمس» على المشاركة الفعالة في شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، فمثل هذه المشاركات تنسجم مع رؤية وروح وجوهر وتوجهات المدينة المنبثقة من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث جاء إطلاق «شمس» من أجل تحفيز الأعمال الإبداعية والإعلامية المبتكرة، وإتاحة المجال أمامها للنمو والازدهار، فهي واحدة من المدن الذكية الحرة المتخصصة في عالم الإعلام والاستثمار بمفاهيم ورؤى متطورة جديدة مبتكرة، ترتكز على مبادئ تقديم خدمات ومرافق على أعلى درجات الكفاءة والتميز والإبداع والابتكار».