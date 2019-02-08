طلبة يبتكرون برنامجاً إلكترونياً لتعزيز الهوية الوطنية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ابتكر 4 طلاب برنامجاً إلكترونياً لتعزيز الهوية الوطنية، يعمل على تزويد الطلاب بمعلومات تاريخية وجغرافية وتراثية وسياحية، إلى جانب إمدادهم بالإنجازات المحلية والعالمية للدولة، من خلال تقويم إلكتروني، ووذلك بهدف تعزيز الانتماء الوطني.

ويهدف المشروع الذي نفذه الطلاب: خلفان عبيد حمدان راشد، وأحمد السيد متولي، وسالم حسن سعيد ومصطفى فؤاد مصطفى؛ لتزويد الطلاب بمعلومات تاريخية وجغرافية وتراثية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطبيق خطة وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن، وتوفير البرمجيات التي تساهم في بناء المواطن الصالح، وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب.

ولفت أشرف الدسوقي محمد المشرف على المشروع إلى أن الابتكار من شأنه أن يساهم في تعزيز الانتماء والولاء للوطن، وتكوين اتجاهات إيجابية تجاه الوطن، ومواجهة السلوكيات والاتجاهات الخارجية السلبية، وتعزيز الهوية الوطنية، كما ساهم في التصدي لانخفاض التحصيل الدراسي للطلاب نسبياً في المواد الاجتماعية، وتفعيل النشاط المدرسي الخاص بالهوية الوطنية، والمشاركة في المناسبات الوطنية.

وأشار إلى أنه تم عرض المعلومات بنظام الاختبار الإلكتروني، واختيار من متعدد مع عرض الصور المرتبطة بالسؤال، ويعتبر اكتساب المعلومات بأسلوب التعلّم التفاعلي من الأهمية بمكان، حيث يساعد على تنمية قدرات الطلاب من حيث المعرفة والمهارات والاتجاهات.