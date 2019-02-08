بلدية الشارقة تشارك بـ 19 ورشة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، استعدادها الكامل للمشاركة في شهر الإمارات للابتكار، والذي ستبدأ فعالياته في إمارة الشارقة بقاعة المدينة الجامعية، اليوم، حيث سيتم تنظيم 19 ورشة ابتكارية لتعليم ابتكارات جديدة، وتطبيق الأفكار الإبداعية، وعيش تجربة مشوقة وممتعة.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: «أن الإمارة تسير بخطى ثابتة من النجاح والتميز في تكريس مفهوم الابتكار بمختلف مناحي الحياة، وفي مختلف المجالات».

وأشار الطريفي إلى أن مشاركة البلدية تؤكد أن الابتكار نهج تسير عليه وسمة من سمات عملها، في ظل بيئة عمل متميزة وموظفين يسعون للأفضل دائماً، وتنافس إيجابي لتقديم اقتراحات وأفكار وابتكارات، تحقق الأهداف المنشودة.

ومن جانبها، أوضحت ريم الروسي مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس فريق عمل الابتكار في بلدية مدينة الشارقة: «أن مشاركة البلدية هذا العام تعكس دورها ليس في عرض الابتكارات فحسب، بل لتعزيز منظومته بين أفراد المجتمع».