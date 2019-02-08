«التعليم والمعرفة» تفتتح أول مدرسة في أبوظبي للطلبة من ذوي التوحّد

المصدر: أبوظبي- وام

افتتحت دائرة التعليم والمعرفة «مدرسة الكرامة»، أول مدرسة للطلبة من ذوي التوحد في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

كما حضر الافتتاح عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد سالم الظاهري مستشار رئيس الدائرة، وتريفور تورنغتون الرئيس التنفيذي لمجموعة «برايوري»، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في الدائرة وشركة برايوري البريطانية Priory.

وقدم طلاب مدرسة الكرامة - خلال الافتتاح - مجموعة من الفقرات الفنية قام بعدّها المسؤولون بجولة تفقدية في المدرسة اطلعوا خلالها على البرامج والأنشطة التعليمية المتنوعة.