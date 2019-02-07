طلاب «هارفارد» يطّلعون على مسيرة التوازن بين الجنسين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

اطلع وفد طلابي من جامعة هارفارد الأمريكية على المسيرة الناجحة للمرأة الإماراتية وما حققته من نجاحات في مختلف المجالات، نتيجة للدعم الذي وفرته لها القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، وما تميزت به المرأة من كفاءة عالية وإرادة قوية للمساهمة الفاعلة والمؤثرة في جهود البناء والتنمية وتعزيز المكانة العالمية للإمارات.

كما تعرف الوفد الطلابي، الذي يدرس أفراده تخصصات متنوعة بدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى مجالات عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ودوره في ترسيخ مسيرة دعم المرأة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

وذلك خلال لقاء شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ضمن زيارة قام بها الوفد للدولة مؤخراً، للتعرف إلى مجالات النهضة والتطوّر التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، ما يسهم في تنمية معارفهم وخبراتهم.