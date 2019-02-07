معرض الصناع «ميكر فير دبي» 26 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن انطلاق معرض الصنّاع «ميكر فير دبي 2019»، في 26 فبراير الجاري وحتى 28 من الشهر ذاته، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 20 دولة ويمثلها أكثر من 150 مبتكراً من مختلف الفئات العمرية.

وكشفت اللجنة المنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة في مقرها بدبي، للإعلان عن تفاصيل المعرض، استضافة نخبة من الشخصيات الرسمية، والخبراء.

والمختصين في مجال الابتكار، من شتى أرجاء العالم، سيشاركون في العديد من الفعاليات، وسيتم خلال المعرض تنظيم محاضرات ملهمة، يقدمها عدد من الخبراء والمخترعين والمهندسين، وفي مقدمتهم خبراء أكاديميين من دولة الإمارات والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التطبيقية التقنية، والحرفية، والفنية.

وأكد المتحدثون أن انطلاق المعرض بالتزامن مع شهر الابتكار، يأتي في إطار مبادرة المؤسسة الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع من خلال دعم الصنّاع، والمبتكرين، والحرفيين، والهواة، والمهندسين، والطلاب، ومختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تنمية، ورعاية المشاريع، والابتكارات، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية على تبني الأفكار الريادية، وتحويلها إلى صناعات ومنتجات حرة.

متابعة

وقال الدكتور جمال محمد المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز: «يستمد معرض الصنّاع أهميته، من المتابعة الحثيثة التي حظي بها من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الرئيس الأعلى للمؤسسة والتي أدت إلى استقطاب هذا الحدث العالمي.

وأضاف:«دأبت المؤسسة على تسخير جهودها في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية، باعتباره أحد أبرز الأدوات في تطوير الأداء، وتعزيز التنافسية الدولية لتحقيق المراتب المتقدمة، في مجالات الابتكار والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وذلك من خلال توفيرها فرصاً حقيقية للمبدعين والمبتكرين، عبر معرض الصناع لتتيح لهم إيصال ابتكاراتهم للمؤسسات الرسمية، والرعاة، والمستثمرين، والشركات المهتمة».

أهداف

من جانبها، قالت مروة إبراهيم صحراوي رئيس قسم الابتكار في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز: «إن معرض الصناع يعبّر عن وجه الدولة، وينسجم مع أهدافها واستراتيجياتها، الرامية إلى الارتقاء بالإنسان بالدرجة الأولى، حيث تكرس مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز جهودها من أجل تعزيز مهارات الأفراد، ورفد قدراتهم، بتبنيها سياسات نوعية».

وأردفت أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم تحدي «هاكثون»، من خلال تشكيل فرق عمل تسعى إلى إيجاد حلول ابتكارية لتحديات معينة خلال مدة زمنية محددة.