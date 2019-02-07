محمد النعيمي طموح مستقبلي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

صمم جهازاً ذكياً لتنبيه السائقين من الازدحام والحوادث أثناء الضباب، يحتوي على حسّاس يحذر من الوقوف المفاجئ في الطرقات من خلال تغيّر لون الإشارة التي يحملها الجهاز..

الطالب محمد النعيمي، الحاصل على المركز الثاني في مسابقات المعرض الوطني للعلوم والابتكار بدبي والملقب بـ«وصيف العالم الإماراتي الشاب»، بطموحه المستقبلي، ابتكر المشروع بهدف تقليل كلفة الازدحام والحوادث أثناء الضباب، ولمواكبة التحسينات المستقبلية في مجال حركة المرور والحد من استهلاك الطاقة.

كما يهدف المشروع إلى توفير منتج غير مكلف وفعالٍ لحل قضايا المرور، وتوفير حل لسيارات الطوارئ يُمكّنها من العبور أثناء الزحام الذي يسببه الضباب، خلال الاتصال غير المباشر مع السائقين، ووضع خطة لحركة أفضل في الشوارع المزدحمة، بالإضافة إلى تقليل كمية الحوادث خلال تقلبات الطقس.

وتتمثل فكرة المشروع في تحذير السائقين بشكل تلقائي بشأن حركة المرور الحرجة أو في حالة وقوع حادث، أو لإعطاء فرصة لسيارات الإسعاف أو الشرطة أو سيارات الطوارئ للعبور لتجنب الازدحام المروري.

ويعمل النظام التحذيري عن طريق تثبيت هذا الجهاز الذكي في نقاط الخروج عن المسار المثبتة في الشارع، ويحتوي على إنارة LED قادرة على تحذير السائقين من أي خطر قد يواجههم، كما أن هذا الجهاز يمكن الاستفادة منه في حالة الطقس الضبابي عندما يضيق نطاق رؤية السائق.

ويلفت النعيمي إلى أن الجهاز جاهز للتحسينات المستقبلية خلال اتصال الجهاز بأضواء الشوارع ليعمل على تقليل استهلاك الطاقة، حيث يمكنه خفض درجة سطوع إنارة الشوارع إلى 80٪ عندما لا تكون هناك سيارات في الشارع، كما يمكن وصله بخرائط جوجل لإرسال بيانات الازدحام المروري وإبلاغ السائقين بالطرق الأسرع.