عمدة «دندي» يستقبل طالبات «التعددية الثقافية» بكلية آل مكتوم

المصدر: أسكتلندا - وام

استقبل اللورد بروفوست إبان بورتويك عمدة مدينة «دندي» الطالبات المبتعثات إلى كلية آل مكتوم للتعليم العالي للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين من برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة.

وذلك خلال زيارتهن لمجلس مدينة دندي بحضور الدكتور أبو بكر جابر مدير الكلية. ورحب العمدة بالطالبات، متمنياً لهن طيب الإقامة في أسكتلندا، والتعرف عن قرب إلى الثقافة والتاريخ الأسكتلندي والاستفادة المثلى من البرنامج. وأشار الدكتور أبو بكر جابر إلى أن البرنامج الأكاديمي التدريبي يهدف إلى مساعدة الطالبات في توسيع آفاقهن الأكاديمية، وإعدادهن للمجال المهني في المواقع الإدارية والقيادية، وإكسابهن الخبرات والقدرات القيادية. ولفت إلى أن البرنامج - الذي يستمر أربعة أسابيع - يتناول مواضيع ذات صلة بالتعددية الثقافية.