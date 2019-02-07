جامعة دبي تنشر السعادة في المدارس

المصدر: دبي- البيان

بدأت جامعة دبي ضمن أنشطتها واحتفالاتها بمناسبة عام التسامح تنفيذ مبادرة لنشر السعادة والإيجابية والتسامح بين الطلبة والأساتذة والعاملين في القطاع التربوي كونه جزءاً من مسؤولياتها المجتمعية في مجالي التربية والتعليم.

وفي إطار المبادرة بدأ مجلس السعادة والإيجابية في الجامعة تنظيم محاضرات وورش عمل في عدد من مدارس الدولة الحكومية والخاصة لتوعية الطلبة وأعضاء الميدان التربوي ضد مخاطر الاكتئاب والتنمر والحزن وتحفيزهم على ممارسة السعادة كونه أسلوب حياة والإيجابية كونه أسلوب تفكير. وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الجامعة حريصة على تعزيز فعالية المبادرات الوطنية في ما يتعلق بالسعادة وخاصة مبادرة مكتب حكومة دبي الذكية.

وأضاف الدكتور البستكي أن الجامعة نفذت العديد من المبادرات انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي طرحها في كتاب سموه «تأملات في السعادة والإيجابية»، وصممت واستحدثت دبلوماً خاصاً لتدريب الموظفين بشكل عام والحكومة بشكل خاص على مبادئ السعادة.