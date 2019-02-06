الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في قطاع التعليم

المصدر: نيودلهي - وام

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً لتحسين جودة التعليم، وتطوير المؤسسات التعليمية لتصبح في التصنيفات العالمية.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد الدولة إلى الهند، مؤخراً، برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي برفقة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، حيث عقد الوفد اجتماعين في مقر وزارة تنمية الموارد البشرية بالهند.

وقال الحمادي: إنه يمكن لدولة الإمارات العمل مع الهند لوضع نظام لتصنيف المعاهد الإماراتية، وفتح منصات التعليم (التعليم عبر الإنترنت)، التي ستكون مفيدة ليس للطلاب الإماراتيين فقط، بل لطلاب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها.

وخلال لقاء الوفد ببراكاش جافيدكار وزير تنمية الموارد البشرية الهندي تحدث الحمادي عن التعاون العلمي بين البلدين وأهميته، متطرقاً إلى جولته لمدرسة دلهي العامة الواقعة بمنطقة ر.ك. بورام في العاصمة الهندية نيودلهي، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، والتي قام بها قبل عقد هذا الاجتماع، فيما تطرق الجانبان إلى إطلاق برامج تبادل الطلاب أيضاً.

حيث رحب الوزير الهندي جافيدكار بالنقاط التي أثارها معالي حسين إبراهيم الحمادي، مشيداً ببرنامج الدولة الخاص بإصدار رخصة المعلم لجميع المعلمين الموظفين في دولة الإمارات والتي ستُجدد كل 5 سنوات. وجرى خلال اللقاء أيضاً مناقشة نظام العلامات (Marking system) في الهند والاعتراف المتبادل للشهادات، وضرورة إرسال الخارجية الهندية قائمة تضم جميع المؤسسات التعليمية المعترف بها.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس هيئة EdCil التابعة لوزارة تنمية الموارد البشرية الهندية، والتي تقدم الخدمات الإدارية والاستشارية لتطوير الأساليب التعليمية الجديدة.