ولي عهد دبي يشهد أول حفل تخريج لجامعة حمدان بن محمد الذكية باستخدام تقنية "بلوك تشين"

المصدر: وام

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على عدد من المبادرات التي أطلقتها الجامعة كاستخدام تقنية الـ"بلوك تشين" والتي تتيح للخريجين إمكانية مشاركة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومع المجتمع الأكاديمي والمهني والأهل والأصدقاء في أي زمان ومكان، ومبادرة نظام "ملف تعليمي ذكي" الذي يعني تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، ومبادرة "المنطقة الحرة" بمثابة دعامة أساسية لتحقيق البند السادس من بنود "وثيقة الخمسين" المتمثل في "تحويل الجامعات مناطق اقتصادية وإبداعية حرة"، تتويجا للرؤية الاستشرافية التي تتبناها الجامعة في تخريج رواد أعمال بدلا عن باحثين عن عمل.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الدكتور منصور العور، كلمة رحب من خلالها بسمو ولي عهد دبي والحضور.

وقال رئيس الجامعة : " إن حفل التخرج هذا العام يأتي تزامنا مع مناسبتين عزيزتين علينا تتمثل الأولى في ذكرى مرور خمسين عاما على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أول مسؤولية لسموه في خدمة هذا الوطن، أما المناسبة الثانية فتتمثل في ذكرى مرور عشرة أعوام على إطلاق إسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الجامعة تشريفا لها.

وأضاف منصور العور أن تأسيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" شكل لحظة مفصلية في تاريخ التعليم العالي، أخذ فيها مسار التعليم انعطافة كبرى، وقد كان إعلان وثيقة الخمسين مؤخرا مصدر فخر ومدعاة اطمئنان لأسباب عدة أولها أن الجامعة كانت ولا تزال أولى الجامعات التي أزالت القدسية عن طابع العمومية والشمولية الذي اتسم به التعليم التقليدي على مدى قرون طويلة، بإبراز أهمية الفروق والسمات والميول والاستعدادات الشخصية للطالب في رسم مسار تعليمه.

وألقى مجموعة من الطلبة الخريجين من دول عربية وآسيوية عبر مقطع فيديو كلمات عبروا فيها عن اعتزازهم بتخرجهم من جامعة "حمدان بن محمد الذكية" وما اكتسبوه خلال حياتهم الأكاديمية من تأهيل علمي وأكاديمي وصقل لمهاراتهم الشخصية كل على حسب تخصصه لمواجهة تحديات المستقبل والتغلب عليها .. كما تطرقوا إلى ما تتميز به الجامعة من ناحية التعليم الذكي والمستمر عن بعد، والمنح التي يقدمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للمتفوقين، واختتمت تلك الكلمات بقصيدة قدمتها الخريجة نورة عاشور من دولة الكويت الشقيقة.

ثم قام سمو ولي عهد دبي يرافقه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور منصور العور رئيس الجامعة .. بإطلاق شهادات التخرج عن طريق استخدام تقنية الـ"بلوك تشين" لـ222 خريجا في برامج الماجستير والبكالوريوس في "كلية إدارة الأعمال والجودة" و"كلية التعليم الإلكتروني" و"كلية الدراسات الصحية والبيئية" بواقع 107 منهم بدرجة الماجستير و115 بدرجة البكالوريوس .. كما التقط سموه الصور الجماعية مع الخريجين وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

