شرطة دبي تختتم مسابقة حماية الميدانية بمشاركة 600 طالب وطالبة

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعديه، وأحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتورة آمنة عبد الله الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، ختام مسابقة حماية الميدانية (العسكرية والموسيقية لطلبة المدارس)، في أكاديمية شرطة دبي.

وشارك في المسابقة التي أشرف عليها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، 600 طالب وطالبة يمثلون 10 مدارس.

وكرم اللواء عبد الله خليفة المري أوائل المدارس المشاركة بالمسابقة، حيث فازت مدرسة جيمس مدرستنا الإنجليزية الثانوية، بالمركز الأول بالتدريب العسكري.

وفازت مدرسة جيمس الهندية، بالمركز الثاني بالتدريب العسكري، وفازت مدرسة ويستمنستر ومدرسة حماية للبنين، بالمركز الثالث بالتدريب العسكري، أما مدرسة حماية للبنات، ففازت كأكثر مدرسة شارك طالباتها بساعات تدريبية عسكرية، وكرم المري المدرسة الأمريكية بدبي، كونها صاحبة أفضل فكرة عرض عسكري.

وقد أثنى القائد العام على انضباط الطلاب، والذي بدا واضحاً على حركاتهم وملامحهم، مثنياً على الجهد الكبير لفريق عمل المسابقة، وخصوصاً الكادر التدريبي بأكاديمية شرطة دبي.