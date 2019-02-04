غداً عطلة في كل مدارس الدولة

المصدر: دبي - البيان

قررت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة بكل الإمارات، كما قررت الوزارة تعطيل دوام الطلبة اليوم في المدارس الحكومية التابعة لإمارتي دبي والشارقة، بجانب عدد من المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جهه أخرى قررت الوزارة تطوير مهارات المعلمين خلال دورات تدريبية، ‏بما يعزز من جهود الوزارة في توفير منظومة تعليمية ‏تنافسية أساسها المعلم، إذ تقدم الوزارة تدريباً نوعياً بالإضافة إلى عملية تقييم شاملة للمعلمين في المدارس الحكومية، بما يساهم في تحديد مواطن القوة واحتياجات التطوير المستقبلية ومدى فاعلية البرامج التدريبية المستمرة.