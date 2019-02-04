«وطن الابتكار» في بلدية أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذها عدداً من المشاريع الابتكارية خلال العام الحالي بما في ذلك حديقة التسامح لأصحاب الهمم، وحديقة ومختبر الابتكار وبحيرات صناعية وحدائق ترفيهية.

وأعلنت البلدية أمس خلال إطلاق فعاليات «وطن الابتكار»، عن المشاريع الابتكارية التي تنفذها إدارة البنية التحتية في البلدية، حيث بدأ قسم التصميم والتدقيق الفني التابع لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية بإعداد التصميم التصوري لحديقة التسامح والذي يهدف لخدمة أصحاب الهمم على وجه الخصوص والترفيه عنهم، كما ستستفيد منه كافة شرائح المجتمع. وسيتم استخدام تصاميم تجميلية مثل «الساعة الشمسية»، وتصميم «عصا العيالة»، والأزهار ذات الروائح المميزة وهو تصميم فريد من نوعه والأول على مستوى الدولة.

وأما على صعيد خطة المشاريع الابتكارية لإدارة الدعم الفني للبنية التحتية للعام الحالي، فتشمل مشروعين مبتكرين أولهما مشروع «حديقة ومختبر الابتكار»، ويهدف إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية على جميع العناصر المشمولة في الحديقة من خطوط ري وألعاب وساحات خضراء.

وأوضحت البلدية أنها تعمل على تصميم الحديقة، وستعمل الحديقة بالأنظمة الذكية وستتضمن ألعاباً رياضية وألعاب أطفال ذكية، ويتوقع أن يسفر المشروع عن إنشاء مختبر لاحتضان ابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستنفذ على مستوى المدينة في الأعوام المقبلة، فضلاً عن إدارتها والتحكم في عملها وتتبع البيانات الضخمة التي سيتم تجميعها من أجل تحليلها واتخاذ القرارات المستقبلية.

وأما المشروع الابتكاري الثاني لإدارة الدعم الفني في البنية التحتية فهو عبارة عن بحيرات وحدائق ترفيهية، ويهدف إلى الاستفادة من تجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية وتحويلها إلى بحيرات صناعية وحدائق ترفيهية.

وتقوم البلدية بدراسة المشروع ومن ثم تصميم التصور المبدئي لعدة مواقع تجمعات مياه الأمطار. وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي «أن بلدية مدينة أبوظبي وضعت الابتكار كأولوية ضمن خططها واستراتيجيتها لإيمانها بأهمية تحفيز الطاقات الإبداعية، وتوظيف الأفكار المميزة والفريدة والمتطورة في دعم خطط ومشاريع البلدية، وبهدف الارتقاء المستمر بخدمة المتعاملين والمجتمع، والشركاء الاستراتيجيين، وكذلك لدعم تفاصيل النهضة التنموية الشاملة والمستدامة».