الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تنظم 21 فعالية

المصدر: دبي - وام

تنظم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 21 فعالية خلال شهر الابتكار، وأكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الاستثمار في الابتكار والإبداع؛ لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، وهي تراهن عليهما في ترسيخ ريادتها العالمية وتنافسيتها على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات، لا سيما في مجالات الكفاءة الحكومية، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية الذكية للمتعاملين».

وأضاف الدكتور العور على هامش حفل تدشين فعاليات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في شهر الإمارات للابتكار: «إن المبادرة تعزز جهود الدولة ومساعيها الحثيثة لترسيخ الابتكار كثقافة مجتمعية وممارسة يومية، فضلاً عن أنها تظهر للعالم أجمع حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للموهوبين والمبدعين، وأصحاب الأفكار المبتكرة غير التقليدية».

جهات اتحادية

ومن جانبها أكدت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة: «أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كانت واحدة من أفضل 3 جهات اتحادية على مستوى الدولة ضمن محور الابتكار في الدورة الـ 5 والأخيرة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»، موضحة «أن هذا الإنجاز يضع الهيئة وفريق عملها أمام تحدٍ كبير، ويستوجب بذل جهود استــــثنائية مضــــاعفة فيما يخص الابتكار».

وشهد اليوم الأول من شهر الإمارات للابتكار في الهيئة، عقد جلـــسة تفاعلية بعنوان: «العامل الإنساني في الابتكار»، وجلسة أخرى لشركة مايكروسوفت حول تسجيل حضور الموظـــفين في أماكن العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحلـــيل الانفـــعالات والمستويات العمرية باستخدام تقـــــنيات التعرف على الوجه.