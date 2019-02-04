«زايد للإسكان» يطلق الوحدة المتنقلة للخدمات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان وحدة «زايد للإسكان» للخدمات المتنقلة والتي تعد إحدى القنوات المبتكرة في تقديم الخدمات للمتعاملين، جاء ذلك في حفل افتتاح فعاليات شهر الابتكار في البرنامج الذي انعقد بمقر البرنامج بدبي بحضور قيادات البرنامج والموظفين حيث كشفت الفندي فيه عن 23 فعالية متوزعة بين إمارات الدولة بالتزامن مع جدول فعاليات شهر الابتكار.

وتفصيلاً أشارت المهندسة جميلة الفندي إلى أن السيارة المتنقلة ستزود المتعاملين بخدمات البرنامج في الإمارات المختلفة لضمان الوصول إلى الجمهور، كما أوضحت أن الوحدة المتنقلة ستتواجد في جميع الإمارات وسيتم الإعلان عن جدول تواجد الوحدة المتنقلة في الإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي مؤكدة إمكانية الحجز المسبق للمواعيد حيث ستقوم الوحدة المتنقلة بالوصول إلى مقدم الخدمة حسب اختياره، وستركز السيارة المتنقلة على فئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين للوصول إليهم في تقديم الخدمات الإسكانية حيث تتصدر هذه الفئات قائمة الأولويات لدى البرنامج لضمان تبسيط إجراءات تحقيقهم للاستقرار السكني، كما سيستفيد من هذه المبادرة حاملو بطاقة حماة الوطن وبطاقة أبشر.

قناة مبتكرة

وقالت جميلة الفندي: «إن الوحدة المتنقلة هي قناة مبتكرة لتقديم الخدمات الحكومية حيث ستقدم مجموعة من الخدمات كما ستقوم بتقديم الاستشارات السكنية في ما يخص المسكن من خلال المهندسين المختصين في البرنامج والذين سيساهمون في نشر الوعي حول ثقافة بناء المسكن والمحافظة عليه».

وأضافت مدير عام البرنامج: «إن برنامج الشيخ زايد للإسكان في خطته الاستراتيجية يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم آليات الابتكار من خلال تهيئة بيئة عمل مؤسسية ومحفزة، ومن خلال تشجيع الجمهور والمتعاملين على تقديم المقترحات والأفكار المبتكرة لتجاوز تحديات الإسكان وتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية المؤثرة في تعزيز التلاحم المجتمعي من جهة، وفي تحريك الاقتصاد وسوق العمل من جهة أخرى».

التزام

وأكدت الفندي «أن البرنامج يعتزم تنفيذ 23 فعالية في الإمارات المختلفة تهدف إلى إشراك المجتمع في مبادرات الابتكار، ومن أبرز المبادرات التي سينظمها البرنامج مبادرة «المهندس الذكي» ومبادرة «تحدي هاكاثون الإمارات» بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات ومبادرة مسرعات الأفكار، كما سينظم مبادرة تحدي 24/7 للموظفين في البرنامج وغيرها من المبادرات التي تؤكد التزام البرنامج دعم مبادرات شهر الابتكار وتحقيق نتائج نوعية في هذا المجال.