عويضة المرر: غرس ثقافة الابتكار والإبداع في فكر الموظفين

المصدر: أبوظبي - البيان

قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: «إن شهر الإمارات للابتكار تجسيد عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة المتمثلة في ضرورة المساهمة الفاعلة في صنع المستقبل باعتباره تكريساً لحالة التفرد والتميز التي تجسدها الإمارات إقليمياً وعالمياً. وهو إعلان عن مواصلة النقلة النوعية على مستوى الأداء الحكومي من خلال غرس ثقافة الابتكار والإبداع في فكر الموظفين، وحثهم على تقديم حلول، وطرح أفكار متميزة تنم عن وعي وإدراك لأهمية الابتكار كمحرك رئيسي في تعزيز ريادة القطاع الحكومي».

وتابع: «نحن اليوم لا نتحدث عن فعالية رمزية، بل نتحدث عن منصة عملية وعلمية تتسابق فيها العقول لإخراج أفضل ما لديها، ولتؤكد على حقيقة مفادها استعدادنا التام وقدرتنا على مواكبة مستجدات التقنية والذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة رفاهية الإنسان وسعادته».

وأضاف: «سنواصل في دائرة الطاقة العمل على تسخير الطاقة الداخلية لإحداث التغيير نحو التميز وتطبيق أحدث التقنيات والحلول التي تحقق الاستفادة المثلى من جميع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستمرار في تمكين الموظفين وتحفيزهم على تبني أساليب التفكير الخلاق».