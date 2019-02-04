محمد الفلاسي: ركيزة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: «أن شهر الإمارات للابتكار هو إحدى المنصات التي تعكس حقيقة الاهتمام والمتابعة التي يحظى بها الابتكار في دولة الإمارات، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء به نحو آفاق جديدة من التطوّر والتميّز، وهو فرصة تتيح عرض مدى نضج ثقافة الابتكار وتجذرها في ممارسات العمل الحكومي من خلال العديد من المبادرات والأفكار التي تطرحها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية».

وأضاف: «تأتي أهمية هذا الشهر من كونه محطة لتسليط الضوء على كيفية تحويل الأفكار الخلّاقة إلى حلول وتطبيقات عملية، وهو عامل مهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والبنّاء بين مختلف الجهات المشاركة التي تتسابق لعرض ابتكاراتها وحلولها، وفي الوقت ذاته فرصة لتبادل الخبرات والآراء ودراسة كيفية الاستفادة من التجارب المميزة في خدمة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين».

وتابع: «نعي في قطاع الطاقة أهمية التطوير المستمر، والعمل الدؤوب على مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال الحيوي والمهم، ونتطلع إلى شهر الإمارات للابتكار لطرح مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تصب في تعزيز مكانة ودور هذا القطاع على مستوى دعم الاقتصاد الوطني».