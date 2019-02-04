راشد المطروشي: الابتكار أسلوب عمل مستدام في «الدفاع المدني»

المصدر: دبي - البيان

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: «يشكل الابتكار نمط تفكير وأسلوب عمل مستدام بالنسبة للدفاع المدني، لأننا ندرك أنّ الأفكار المبتكرة هي التي تصنع الفرق في العمل الحكومي. لهذا نحرص على توفير حقول مستحدثة لرعاية الابتكارات، وفق متطلبات ومعايير عالمية تنهض بالأفكار، وتساهم في اختبارها ونشرها وتطبيقها محلياً ودولياً، وترتقي بها وتحولها إلى مشاريع تغييرية. مما يدعم خططنا وبرامجنا التطويرية بشكل جذري وشامل. ويفتح ميادين متعددة للتعاون المشترك مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق التكامل في محاور استراتيجية الابتكار الوطنية».

وتابع المطروشي: «نؤكد على أهمية تحفيز ونشر ثقافة الابتكار ورعاية المبتكرين. وتوفير بيئة تحفز على الابتكار والتجديد والتنمية المستدامة، واستثمار الأفكار المبتكرة في تقديم خدمات متميزة، أو استحداث أساليب متطورة لتقديم الخدمات، وتطوير العمل المؤسسي والأداء الفردي، بإيجاد عمليات إدارية وتنظيمية مبتكرة، وتجاوز التحديات بإيجاد حلول وأنظمة مبتكرة، ووسائل وأساليب علمية تكنولوجية بالتعاون مع المراكز العلمية الوطنية والعالمية، والاطلاع على أفضل التطبيقات المبتكرة عالمياً في عمليات وخدمات الدفاع المدني».