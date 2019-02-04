جامعة الإمارات تطلق 81 مشروعاً مبتكراً

المصدر: العين - داوود محمد

أطلقت جامعة الإمارات فعالياتها في شهر الابتكار 2019 عبر حزمة من ابتكارات متعددة ومتميزة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة والتي تستمر لمدة ثمانية أيام، تتضمن 81 مشروعاً تسهم في تطوير أنماط الحياة ، وستحتفي الجامعة بمبتكريها وإبراز أفكارهم وابتكاراتهم عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتعريف الطلبة والجمهور وضيوف الفعاليات بأهمية هذه الابتكارات ودورها في تطوير أنماط الحياة.

وافتتح مدير الجامعة فعاليات أسبوع الابتكار في الجامعة بحضور النواب وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وكان من أبرزها الافتتاح الرقمي لفعاليات الابتكار وعرض أبحاث مركز زايد للعلوم الصحية، وورشة عمل حول التفكير الإبداعي في التصميم، وحملة إطلاق فكرتي، ومبادرة تجريبية حول التنقل الذكية والمســـتدامة في جامعـــة الإمارات.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة: «على أن شهر الإمارات للابتكار يعد حدثاً وطنياً مهماً وفق رؤية مستقبلية، تعزز مكانة الإمارات في مجال الابتكار على مستوى العالم».

وتنظم الجامعة ورشة عمل حول أولويات الصحة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والباحثين وطلبة الدراسات العليا في أولويات الصحة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما فعالية تطبيقات الطائرة بدون طيار في المدن الذكية فتركز على تطبيقات الطائرات بدون طيار في المدن الذكية. وسلطت الضوء على تطبيقات الطائرات بدون طيار المبتكرة والاستراتيجيات والأهداف المستقبلية لدولة الإمارات في مجال الطائرات بدون طيار.

وقدمت محاضرة «طب المستقبل»، عرضاً حول ما يتوقع أن يكون مستقبل الطب بقيادة كلية الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة.