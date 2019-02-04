«إسلامية دبي» تستقبل وفد مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

المصدر: دبي - البيان

استقبلت لجنة «صندوق التكافل» في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ضمن زيارات تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، والتنسيق بين الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة المتعاملين في الدائرة، رئيس لجنة صندوق التكافل: إنّ زيارة الوفد، برئاسة محمد أحمد الحمادي، رئيس قسم العلاقات العامة في المؤسسة، جاءت للتعريف بصندوق التكافل، واللائحة التنفيذية، وتطبيقها الذكي الخاص بالصندوق، معرباً عن استعداد اللجنة التام لتقديم الخبرات وتبادلها، والتواصل المستدام من أجل إنجاح ذات الفكرة وفاعليتها لدى الجهة الزائرة، حيث تم شرح أهداف ومهام اللجنة، ودورها في تقديم خدماتها للموظفين، والإجراءات المالية المتعلقة بالصندوق، والأنظمة المرتبطة به لموظفي الدائرة منذ تأسيسها في عام 1993.

ويعد صندوق التكافل في «إسلامية دبي» منصة لتقديم يد العون تشمل جميع موظفيها، من خلال منحهم القروض الحسنة الخالية من الفوائد، والمنح المختلفة؛ تلبية لاحتياجاتهم الضرورية، ويختص الصندوق بقضاء حاجات الأعضاء الاجتماعية والمالية، كما تعمد لجنة صندوق التكافل إلى حفظ أموال الصندوق وصيانتها من الضياع أو التبذير، وإيداعها في مصرف إسلامي واستثمارها بشكل مشروع.

وبلغ عدد المستفيدين من صندوق التكافل في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، 532 مستفيداً في العام 2018، وجاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع، وذلك لخدمة أكبر شريحة من موظفيها الذين يزيدون عن 1000 موظف وموظفة.دبي - البيان

استقبلت لجنة «صندوق التكافل» في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ضمن زيارات تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، والتنسيق بين الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة المتعاملين في الدائرة، رئيس لجنة صندوق التكافل: إنّ زيارة الوفد، برئاسة محمد أحمد الحمادي، رئيس قسم العلاقات العامة في المؤسسة، جاءت للتعريف بصندوق التكافل، واللائحة التنفيذية، وتطبيقها الذكي الخاص بالصندوق، معرباً عن استعداد اللجنة التام لتقديم الخبرات وتبادلها، والتواصل المستدام من أجل إنجاح ذات الفكرة وفاعليتها لدى الجهة الزائرة، حيث تم شرح أهداف ومهام اللجنة، ودورها في تقديم خدماتها للموظفين، والإجراءات المالية المتعلقة بالصندوق، والأنظمة المرتبطة به لموظفي الدائرة منذ تأسيسها في عام 1993.

ويعد صندوق التكافل في «إسلامية دبي» منصة لتقديم يد العون تشمل جميع موظفيها، من خلال منحهم القروض الحسنة الخالية من الفوائد، والمنح المختلفة؛ تلبية لاحتياجاتهم الضرورية، ويختص الصندوق بقضاء حاجات الأعضاء الاجتماعية والمالية، كما تعمد لجنة صندوق التكافل إلى حفظ أموال الصندوق وصيانتها من الضياع أو التبذير، وإيداعها في مصرف إسلامي واستثمارها بشكل مشروع.

وبلغ عدد المستفيدين من صندوق التكافل في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، 532 مستفيداً في العام 2018، وجاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع، وذلك لخدمة أكبر شريحة من موظفيها الذين يزيدون عن 1000 موظف وموظفة.