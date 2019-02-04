«جيمس للتعليم» تعلن انضمام أول طلابها لبرنامج «رحّال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدرسة الألفية التابعة لمجموعة «جيمس للتعليم»، عن انضمام أحد طلابها لمشروع «رحّال» الذي أطلقته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ضمن مبادرة «دبي X 10»، لتكون بذلك أولى مدارس المجموعة التي تنضم للبرنامج.

وسيمنح المشروع الطالب فارون كومار فرصة لخوض تجربة تجمع بين تحصيله الأكاديمي واهتماماته المهنية، ويتيح مشروع «رحال» للطلاب إمكانية التعلّم عن بُعد في أي مكان في العالم، إضافة إلى تحقيق طموحاتهم المهنية.

وقالت هند المعلا، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "يوفر التعلّم خارج نطاق المدرسة فرصة حقيقية لإثراء التجربة التعليمية في مدارس اليوم». من جانبها، قالت أمبيكا غولاتي، مديرة مدرسة الألفية: «نفخر بتعاوننا مع حكومة دبي لتوفير مسارات التعلم المرنة لطلابنا في إطار «رحال»