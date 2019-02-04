اتفاقية تعاون بين جامعتي «الشارقة» و«العلوم الإسلامية» الماليزية

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، بهدف تحقيق شراكة استراتيجية في مجال التدريس والبحوث العلمية، وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقع الاتفاقية عن الجامعة الماليزية الأستاذ الدكتور موسى أحمد مدير الجامعة، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والدكتور طارق مرابطين، مدير مكتب العلاقات الدولية، والأستاذ الدكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية وممثلاً عن مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب ، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز سفيان نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، وخالد الرابوي مدير إدارة العلاقات بالجامعة والقائم بأعمال نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء.