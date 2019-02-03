تكريم خريجي الكلية الإماراتية الكندية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر الشيخ محمد بن صقر القاسمي حفل التكريم ومأدبة العشاء التي أقامها رجل الأعمال محمد عبد الله الحبسي في الاستراحة الشتوية على شارع الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة، بمناسبة تخرج كوكبة من أبناء الوطن في الكلية الإماراتية الكندية الجامعية.

حضور

حضر الحفل والمأدبة الشيخ عبد الله بن محمد بن صقر القاسمي، نائب رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ جمال بن سالم بن محمد القاسمي، وعدد من المسؤولين والشخصيات والإعلاميين ونجوم التواصل الاجتماعي والمدعوين.

وهنأ الشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور الخريجين، متمنين لهم التوفيق والسداد في خدمة وطنهم.

وقدّم محمد الحبسي هدية تذكارية إلى الشيخ محمد بن صقر القاسمي.