اختتام الفصل المكثّف في «نيويورك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم طلاب جامعة نيويورك أبوظبي الفصل الدراسي المكثّف لشهر يناير بعد سلسلة من الرحلات الأكاديمية الفريدة التي شاركوا فيها خارج إطار الصف الدراسي، حيث شهدت دورة هذا العام مشاركة 1200 طالب في 83 دورة أقيمت في الإمارات، واليونان، وإيطاليا، ولندن، وسنغافورة، والهند، والمغرب، وجيبوتي، والأردن، وغيرها من الوجهات العالمية. وحظي طلاب الفصل المكثف بفرصة زيارة أبرز المؤسسات التعليمية حول العالم، التي استضافت الدورات وأتاحت لهم التواصل مع الكوادر التعليمية والأكاديمية البارزة، ومنهم الفائز بجائزة إيمي وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، ومخرج الأفلام الوثائقية أنتوني جيفين؛ والمستشار السياسي الأمريكي فرانز لونتز؛ وعالم الوراثة والأنثروبولوجيا والمؤلف سبنسر ويلز، وغيرهم.

وتؤكد شهادات الطلاب الذين شاركوا في الفصل الدراسي المكثّف التزام جامعة نيويورك أبوظبي ببناء قادة عالميين يواكبون معايير القرن الحادي والعشرين، ويتمتعون بكل المؤهلات المطلوبة لمواجهة التحديات التي يفرضها عالمنا سريع التغيّر.

ويعد الفصل الدراسي المكثّف لشهر يناير برنامجاً سنوياً تقيمه الجامعة على مدى الأسابيع الثلاثة الأولى من كل عام.