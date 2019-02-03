تقنية جديدة لتخطيط الطرقات باللون الأبيض

المصدر: العين - داوود محمد

تمكّن فريق من طالبات قسم الجغرافيا في جامعة الإمارات من ابتكار طريقة تقنية حديثة لتخطيط الطرقات باللون الأبيض حسب المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة من خلال «طائرة درون»، بعيداً عن الطرق التقليدية المستخدمة في تنفيذ مشاريع الطرق، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الأمن والسلامة للعاملين في هذا المجال.

وقامت كل من ميرة سعيد اليماحي، وسليمة خلفان المسماري، وأسماء عبد الله اليماحي، بابتكار طريقة تقنية لتخطيط الطرقات بالصبغ الأبيض حسب الإشارات المعتمدة دولياً، وذلك تحت إشراف الدكتورة خولة الكعبي، مديرة برامج الابتكار في الجامعة رئيس قسم الجغرافيا.

وأشارت ميرة اليماحي إلى أن أهمية المشروع تأتي متوافقة مع توجهات الحكومة بتعزيز الابتكار في الدوائر والمؤسسات، وبما يخدم مشاريع التنمية وتجويد آليات العمل وتقديم حلول تقنية وتطبيقات عملية باستخدام التقنيات تحتاج للدعم والتبني من قبل المؤسسات المعنية من أجل تسويقها ووضعها موضع التنفيذ.

وأوضحت أن المشروع يتضمن شاشة تحكم عن بعد، يعمل بالطاقة الشمسية، مزوّد بنظام GPS، يحتوي على تقنية التجفيف التلقائي باستخدام التقنيات الحديثة صديقة للبيئة مثال الشحن بالطاقة الشمسية، بدلاً من الطاقة الكهربائية، ويقوم الجهاز بمسح للمكان المرجو صبغه باستخدام GPS، لتسجيل المساحة ورصد سطح الشارع، بعدها يقوم بإرسال البيانات إلى جهاز التحكم، ومن ثم يتم برمجة الطائرة بالمساحة، والمسافات بين الخطوط، وعدد الخطوط المطلوب صبغها.

دراسة

وأضافت: أجرينا دراسة من خلال قراءة 11 بحثاً علمياً، وتوصلنا إلى النقاط المهمة المرجوة، منها نوع الصبغ الأفضل للاستخدام، وأفضل نوع من الطائرات وهي التي تتميز بقدرتها على تحمل الوزن، كما أن الطائرات بدون طيار لا تقتصر على نوع معين بل بإمكاننا إجراء أي إضافات وإزالات أو حتى إعادة تصميم، كما قمنا بجمع معلومات من قبل المواطنين للتأكيد على مدى الرضى وفاعلية تطبيق الفكرة من خلال استبيان قام بالإجابة عنه 170 شخصاً، 85 منهم أيدوا استخدام هذه التقنية المتطورة.