زينب البهلولي وعهود الجيلاني.. حماة الوطن في عيوننا

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

عرضت الطالبتان زينب محمد البهلولي من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة الإمارات، وعهود محمد الجيلاني من قسم الهندسة الإلكترونية في جامعة خليفة، الفائزتان بجائزة مسابقة «بالعلوم نفكر» خلال مشاركتهما في مهرجان «أبوظبي للعلوم 2019» ابتكارهما «المنقذ»، وهو نظام إلكتروني متطور لإنقاذ الجنود وتحديد مواقعهم أثناء تواجدهم في ساحات القتال، ويتكون الابتكار من 3 أجهزة، هي شريط إلكتروني «ارم باند»، وطائرة من دون طيار، ووحدة للتحكم لتلقي الإشارات اللاسلكية ومتابعة حركة الجنود.

وعملت الطالبتان زينب وعهود نحو عامل كامل على هذا الابتكار، حيث يستهدف المشروع تحديد مواقع الجنود المصابين، وتعزيز قدراتهم اللوجستية والقتالية لـ«حماة الوطن»، ومساعدتهم على حل العقبات الطارئة التي قد تصادفهم خلال العمليات العسكرية، فضلاً عن تحديد مواقع الجنود المفقودين وأماكن تواجدهم.

وقالت زينب البهلولي: إن المشروع يتألف من 3 أجهزة رئيسة الأول عبارة عن شريط به دوائر إلكترونية متطورة، يوضع على يد الجندي المقاتل، ويحوي 4 أزار لكل منها وظيفة محددة تختلف عن الأخرى، ففي حال ضياع الجندي خلال تواجده في أحد المواقع، أو تعذر عليه تحديد موقعه الجغرافي بالشكل الدقيق، فإنه وبمجرد أن يقوم بالضغط على الزر الأسود، يعمل الجهاز عبر خاصية تحديد الموقع (جي بي إس)، على تعقب وتحديد موقع الجندي المصاب.

وأضافت: وفي حال كان الجندي بحاجة ماسة إلى ذخيرة أو أسلحة إضافية، لمجابهة العدو، يتم إعلام مقر القادة بذلك فور أن يضغط الجندي على الزر الأخضر، لتتوجه الطائرة إلى موقعه، حاملة إليه ما يحتاجه من ذخيرة، فيما يتولى الزر الأزرق مهمة إرسال رسالة لاسلكية، تفيد بأن الجندي يعاني من نقص في المياه أو المواد الغذائية الأخرى التي يتناولها الجندي المقاتل أثناء تواجده في ساحات القتال والتي تبقيه على درجة عالية من التركز واليقظة.

وأوضحت أنه في حال تعرض الجندي إلى إصابة، طفيفة أو متوسطة، فبإمكانه عبر الضغط على الزر الأحمر، إيصال المعلومة إلى مركز المراقبة تفيد بتعرضه لإصابة جسدية، تستدعي تقديم المساعدة إليه.

أما في حال تعرض الجندي لإصابة بليغة تمنعه عن الحركة وبالتالي عدم إمكانية الضغط على الزر الأحمر، أفادت عهود الجيلاني بأن النظام مزود بأجهزة استشعار إلكترونية لنبضات القلب، تتولى في حال وقوع إصابات بليغة تقيد من حركة الجندي، مهام قراءة نبضات قلب الجندي، بمعدل 4 مرات في كل ساعة.

ويتواجد في القاعدة العسكرية جهاز إلكتروني يقوم بتسلم الإشارات اللاسلكية المرسلة من الشريط الإلكتروني ارم باند ويتم تحليلها من خلال الطبيب المختص بإصابات الجنود وحالتهم الصحية أثناء تواجدهم في ساحات القتال، ومن ثم تحديد حالة المصاب.

وأوضحت عهود الجيلاني أن نظام الاستشعار الموجود بداخل الشريط الذي يحمله الجندي على ذراعه، مرتبط بأجهزة استقبال متطورة تم تزويدها إلى الطائرة التي تعمل عن بعد، تمكن الجهاز الطبي المتواجد في مركز المراقبة من إرسال أدوية علاجية، وإسعافات أولية إلى موقع تواجد الجندي.