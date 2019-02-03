المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ابتكرت الطالبة حور ابنة الشهيد عبدالله محمد عيسى الحمادي وزميلتها الطالبة منيرة خالد خليل الحوسني منصة رقمية لإحياء ذكرى شهداء الوطن تحت اسم «كود العز» وذلك لإبراز تضحيات شهداء الوطن بطريقة إلكترونية حديثة، وسرعة الوصول إلى المعلومات والحصول على السيرة الذاتية للشهيد، وإدراج المشروع ضمن واحة الكرامة بالتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء، بالإضافة لإنشاء أرشيف إلكتروني لشهداء الوطن، من خلال تخصيص كود لكل شهيد، فضلاً عن الاستفادة من المعلومات في المنهاج الدراسي لطلاب المدرسة الإماراتية. والطالبتان في مدرسة جمانة بنت أبي طالب وأشرفت عليه المعلمة نفيسة الحمادي وتم عرض المشروع في المعرض الوطني للابتكار والتكنولوجيا المنعقد تحت مظلة وزارة التربية والتعليم في فستيفال أرينا.

وقالت حور عبدالله محمد عيسى الحمادي: نشأت الفكرة عندما كنت أقرأ سيرة أول شهيد إماراتي استشهد قبل 40 سنة مقدماً روحه ودمه فداء لأرضه، فجلست أفكر في كتاب يحفظ سيرتهم البطولية لهذا الوطن فهم يستحقون منا حفظ أمجادهم وتضحياتهم وتخليد بطولاتهم وسيرتهم العطرة. ومن جانبها قالت المعلمة نفيسة الحمادي مشرفة المشروع إن الفكرة تدور حول طريقة الوصول إلى السيرة الذاتية للشهيد بطريقة ابتكارية تتسم بالحداثة والسهولة وهذه المنصة تضع «باركود» خاصاً لكل شهيد وبمجرد الضغط عليه يمكننا رؤية وتصفح قصة الشهيد ويمكن الحصول على السيرة الذاتية للشهيد من خلال تنزيل برنامج قارئ الكود الإلكتروني من متجر الهاتف، والخطوة التالية هو المسح الضوئي للباركود الإلكتروني المخصص للشهيد.