«قضاء أبوظبي» تعرض مبادراتها التطويرية

المصدر: أبوظبي-البيان

تعرض دائرة القضاء في أبوظبي، أحدث مبادراتها ومشاريعها التطويرية، خلال مشاركتها في مهرجان أبوظبي للعلوم، وفعالية «مبتكر 2019»، ضمن مناشط شهر الإمارات للابتكار، بما يسهم في تعزيز نشر ثقافة الابتكار، وإبراز دور الدائرة في تبني منظومة تطويرية شاملة، وتوفير بيئة عمل مبتكرة.

وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار على مستوى الدولة، يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالأفكار التطويرية المبتكرة، التي تسهم في تجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين، والارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات، مع التركيز على تطوير الطاقات والكوادر البشرية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالابتكار، نظراً لدوره المحوري في عملية التطوير والتحسين المستمر لجميع الخدمات، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمنظومة العمل المؤسسي.

وتتضمن مشاركة دائرة القضاء، في الفعاليات المقامة على كورنيش أبوظبي، بتنظيم من دائرة التعليم والمعرفة، ابتداء من 31 يناير إلى 9 فبراير الجاري، عرض نظام التطبيق الذكي لمأموري التنفيذ الميداني في محاكم أبوظبي، والذي يتيح تنفيذ جميع عمليات الإعلان والإخلاء والحجز على المنقولات، واتخاذ القرارات، والاعتماد من قبل قاضي التنفيذ إلكترونياً.

ويتيح النظام، إعادة هندسة وجدولة مهام مأمور التنفيذ، بحيث يمكن تنفيذ مهامه مباشرة، من خلال موقع التنفيذ، من دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمل، إذ يتميز بتكامله مع جميع أنظمة محاكم دائرة القضاء، وتزويده بقارئ لبطاقة الهوية، مع إمكانية إرسال رسائل نصية لأطراف ملف التنفيذ، بعد الانتهاء من كل مرحلة إجرائية، والحصول على توقيعات أطراف ملف التنفيذ إلكترونياً، عبر الأجهزة الذكية.

كما أن التطبيق مزود بنظام الخرائط الإلكترونية (GPS)، للاستدلال على مواقع التنفيذ بسهولة ويسر.