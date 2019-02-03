حمدان بن راشد يقدم تبرعاً بـ300 ألف درهم لـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: دبي - وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية تبرعاً بقيمة 300 ألف درهم للجامعة الأمريكية بالشارقة لدعم طلاب الجامعة ومشاريعهم وذلك في إطار حرص سموه على دعم أبنائه الطلبة والطالبات بالجامعة وغيرها من الجامعات والكليات.

إلى ذلك تم التوقيع على اتفاقية بين الجامعة وهيئة آل مكتوم الخيرية لتقديم دعم الهيئة لمدة خمس سنين.

دعم

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية بتسليم الدكتور بيون كيرتشف -الرئيس الأعلى للجامعة شيك التبرع ، منوهاً بالعلاقة الاستراتيجية بين الجامعة الأمريكية بالشارقة وجامعة آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا، حيث تشارك طالبات أمريكية الشارقة في الدورات الشتوية والصيفية لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة والتي تنظمها بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم مهارات وقدرات بناته الطالبات.

علاقات

من جانبه أعرب الدكتور كيرتشف عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الدعم لطلاب الجامعة مما يساعدهم على التحصيل العلمي والأكاديمي.. مشيراً إلى حرص الجامعة على العلاقة الجيدة مع جامعة آل مكتوم للتعليم العالي والمشاركة في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي يعكس الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واهتمامه ورعايته لبناته الطالبات.من جانب آخر وقع ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية والدكتور بيون كيرتشف اتفاقية بين الجامعة وهيئة آل مكتوم الخيرية لتقديم دعم الهيئة لمدة خمس سنين.