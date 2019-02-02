الحمادي يطّلع على النظام التعليمي في الهند

المصدر: نيودلهي - وام

زار وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، والتقى مع كبار الموظفين بالمعهد، واطلع على قاعات المحاضرات ومعامل الكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي.

وضم الوفد الدكتور أحمد البنا، سفير الدولة لدى الهند، وأعضاء من مختلف الدوائر التعليمية في الإمارات.

وقال معالي الحمادي: «إن هدف الزيارة هو التعرف على النظام التعليمي في الهند، حيث تسعى دولة الإمارات لاعتماد اقتصاد قائم على المعرفة وترغب المؤسسات التعليمية بها في إقامة علاقة قوية مع المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي».

وتابع: «رؤيتنا تتمثل في التوسع وتقوية العلاقات وإجراء بعض البرامج الأكاديمية المشتركة وتبادل الطلاب بين جامعة خليفة والمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي.. إن فكرة التعاون واضحة للغاية ولكن التركيز منصب على سبل التعاون في تكنولوجيا مبتكرة».

وتفاعل الوفد مع البروفيسور بالا كريشنان نائب مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا (الاستراتيجية والتخطيط)، والبروفيسور أشوك غوبتا نائب المدير (العمليات)، والبروفيسور ب. ر. ميهتا (البحث والتطوير)، والبروفيسور سانجيف سانغي عميد البرامج الدولية.

أولوية

وقال البروفيسور بالا كريشنان، نائب مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا (الاستراتيجية والتخطيط): «إن تدويل معهدنا يعد أولوية عالية.. وتقليدياً لدينا 99% من الطلاب الهنود، و1% من الطلاب الأجانب ونرغب في زيادة نسبة الطلاب الأجانب، كما نرغب في أن يتوافد الطلاب من الإمارات للدراسة هنا».

مدرسة دلهي

كما زار معالي الحمادي والدكتور البنا لدى الهند برفقة وفد رفيع المستوى، مدرسة دلهي العامة الواقعة بمنطقة ر.ك. بورام في العاصمة الهندية نيودلهي.