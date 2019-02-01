جامعة دبي تحتفل بإنجازاتها وخطتها الاستراتيجية

المصدر: دبي ـ البيان

احتفلت جامعة دبي خلال اللقاء السنوي لأسرة الجامعة أمس بإنجازاتها المستمرة في إطار خطتها الاستراتيجية 2017/2021 والتي تهدف لأن تكون الجامعة من أهم الجامعات العالمية وخاصة في مجالات إدارة الأعمال.

ترأس اللقاء الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء أسرة الجامعة على إخلاصهم وولائهم للجامعة وعطاءاتهم المميزة لا سيما في عام 2018.

وقال إن الجامعة نظمت خلال العام الماضي أكثر من 100 فعالية ونشاط مميزين من بينها مؤتمران عالميان في الأمن الإلكتروني وإدارة الأعمال وافتتاح مختبرات بحثية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وهيئة كهرباء ومياه دبي ومركز دبي لأمن المعلومات، مشيراً إلى أهمية هذه المختبرات ودورها في إثراء البحث العلمي ومواكبة تطلعات دبي، وعرض قسم التسويق في الجامعة فيديو لأهم الإنجازات التي شارك بها الطلبة والموظفون والأساتذة.

كما تضمنت الفعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة «دفعة عام زايد» منهم ستة خريجين من برنامج الدكتوراه وافتتاح منصات السعادة واحتفال الطلبة باليوم العالمي وتأسيس مجلسين للشباب والنساء وإطلاق عدد من الدبلومات المهنية من خلال مركز التطوير التنفيذي .

واستقبلت الجامعة وفوداً من جامعات عالمية في كوريا وسويسرا وفرنسا والبرتغال واستضافت الجامعة المؤتمر الثالث عشر للطالب والذي نظمته جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الدولة بمشاركة 300 طالب وطالبة يمثلون عدداً كبيراً من الجامعات الحكومية والخاصة وتم خلاله عرض 114 مشروعاً مبتكراً والاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء رابطة الخريجين وتنظيم فعالية «دبي تتكلم» ومعسكر صيفي والاحتفال باليوم الوطني ويوم الشهيد.

وأكد الدكتور البستكي أن الجامعة تهدف من خلال رؤيتها وخططها الاستراتيجية ومن خلال تجهيزها بتقنيات وأدوات متقدمة أن تكون مؤسسة عالمية المستوى ورائدة في مجال التعليم والبحث والابتكار الذكي والمستدام.

وأشار إلى أن أركان استراتيجية الجامعة تؤكد على الإبداع والرؤية الأكاديمية العالمية ومن ثم بناء خصائص الريادة والتركيز على الأبحاث التطبيقية للمساهمة في بناء خصائص القيادة والشخصية القيادية للطلبة والخريجين وإعدادهم للمتطلبات المستقبلية.