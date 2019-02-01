الأرشيف الوطني و«التربية» يطلقان مبادرة «حكاياتنا الملهمة»

المصدر: أبوظبي- وام

أطلق الأرشيف الوطني، بالتعاون مع قطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم مبادرة قرائية بعنوان: «حكاياتنا الملهمة» في إطار التنشئة الوطنية لأجيال الطلبة وأهمية تعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة في نفوسهم، ومما يزيد في أهمية المبادرة أنها جاءت في عام التسامح الذي يعدّ امتداداً لعام زايد، وأنها تستند إلى ما حققته مبادرة «زايد 100 حكاية» من نجاح باهر.

ويقوم الأرشيف الوطني باحتضان مبادرة «حكاياتنا الملهمة» ضمن مشروع نادي المؤرخين الطلابي في دورته السادسة ويستهدف الأرشيف الوطني ووزارة التربية والتعليم من هذه المبادرة غرس القيم الوطنية والمعارف الأخلاقية بين أجيال الطلبة وتعميق مبدأ التسامح لديهم بتسليط الضوء على سيرة الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- وإنجازات وطموحات القيادة الرشيدة.

وتعمّق هذه المبادرة- التي تمّ إطلاقها في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2019م- قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع بالتركيز في قيم التسامح لدى الأجيال بإبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسلام.